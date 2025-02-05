В Петербурге нашли публичный дом, в котором сотрудницы сдавали сессию

Петербургские правоохранители накрыли необычный бордель — его сотрудницы для допуска к работе должны были сдавать сессию. Детали приводит mk.ru.

По данным издания, за работу в 4 смены по 12 часов в неделю девушкам обещали зарплату в размере 150 тыс. рублей.

«При этом соискательницы должны были подписаться на Telegram-канал, где им преподавали курс теории, а затем сдать экзамен, прежде чем их возьмут в штат», — рассказали источники.

По обвинению в организации занятий проституцией была задержана 46-летняя женщина. Также у полиции возникли вопросы к собственнику, которому принадлежит отель.

Ранее мы писали о том, что киевская полиция накрыла бордель в доме, где живет глава города Виталий Кличко. Во время рейда из заведения было спасено более трех десятков девушек, которые находились там против своей воли.