В Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро за выпавшей пачкой чая

В Санкт-Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро за выпавшей пачкой чая. Суд вынес ему наказание в виде суток ареста.

Подробности приводит Telegram-канал Фонтанка SPB Online со ссылкой на сообщение главы Объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой.

Инцидент произошел 20 февраля, но о нем стало известно только сейчас. 46-летний мужчина прыгнул на рельсы на станции «Шушары». Он был трезв, никаких травм не получил. Мужчину задержали за нарушение требований транспортной безопасности.

В суде он признал вину и раскаялся. Лебедева в своем сообщении указала, что «пачка чая была спасена». «Это ж надо так чай любить», - удивилась она.

Ранее сообщалось, что в Москве женщину оштрафовали за вышитую на рюкзаке незабудку. Ей назначили штраф, хотя размер взыскания не уточнялся. Суд решил, что цветок напоминал гамму флага Украины. Женщина в свою очередь уверяла, что цветок вышил ребенок, и никакой агитации в этом не было.