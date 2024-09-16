В Петербурге мужчина обжегся борщевиком при выходе на улицу и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге 52-летний мужчина обжегся борщевиком при выходе на улицу. Его увезли с ожогами в реанимацию.

Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Невском районе города. Мужчина случайно получил ожоги и ссадины, когда выходил на улицу.

Пострадавшего доставили в больницу. У мужчины диагностировали химические ожоги обоих коленных и локтевых суставов, множественные ссадины голеней. Он находится в тяжелом состоянии. Другие подробности не приводятся.

Издание отмечает, что отдельные виды борщевика содержат вещества, вызывающие раковые опухоли, а также фотодерматит. При касании можно получить ожог кожи, а при попадании сока в глаза не исключена слепота.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двухлетний ребенок получил ожоги от борщевика на прогулке в частном детском саду.