В Петербурге артист балета начал стрелять в магазине и плюнул в сотрудниц

В Санкт-Петербурге артист балета зашел в пивной магазин с собакой и достал пистолет, похожий на травматический. Он начал стрелять, а уходя плюнул в сторону сотрудниц.

Об этом сообщает Telegram-канал 78|Новости.

По его информации, инцидент произошел 5 мая в магазине жилого комплекса, расположенного на улице Шкапина. Мужчина зашел в магазин, но ему что-то не понравилось. В итоге артист достал травмат и начал стрелять. Издание публикует соответствующие кадры.

Известно, что месяц назад в том же магазине мужчина вступил в конфликт с девушкой, вцепился в волосы и избил.

На артиста писали заявление в полицию, но безрезультатно. Приступы агрессии могли начаться после падения с самоката в 2021 году – артист лежал в коме.

Владелец магазина говорит, что «обострения» бывают у посетителя весной и осенью.

«Не знаю, лечится ли он как-то, но бывают такие вспышки агрессии. Не знаю, правда ли, но говорили, что недавно он залил прохожего газовым баллончиком. Тот сделал ему замечание, что его собака ходит без поводка и намордника», - поделился хозяин магазина.

Ранее сообщалось, что в Лобне 43-летнего мужчину забили до смерти самокатом за замечание.