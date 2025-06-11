«Некое прочтение образа главного врача»: Кукуха стала талисманом психбольницы в Челябинске

В Челябинской областной психоневрологической больнице №1 появился собственный талисман – Кукуха. Идея создания персонажа принадлежит главному психиатру региона Михаилу Козлову, который вдохновился примером пермских наркологов, выбравших своим символом Белочку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главврача, образ был выбран не случайно.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот - такой замечательный кукух, это изначально мужчина, мальчик. Я лично сам туда загружал фотографию. Вот этот в белом халате - некое прочтение образа главного врача», - поделился Козлов.

Теперь в учреждении есть целое семейство талисманов. Для каждого направления работы больницы разработали свой вариант игрушки. К примеру, Детское отделение представляет Кукушечка-девочка в синем сарафанчике – символ баланса эмоций (желтый клюв как «теплый» цвет и синий наряд как «холодный»). Также созданы 3D-модели и мягкие игрушки, а в планах – расширение «семьи» новыми персонажами.

Больница объявит в соцсетях конкурс среди детей на лучшие имена для каждого из персонажей.

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