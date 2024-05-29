В Новосибирске супруга местного депутата назвала город «Мухосранском»

Жена депутата новосибирского городского совета Александра Тарасова назвала город «Мухосранском». Так Мария Тарасова ответила на нападки хейтеров в адрес нее и ее сына.

Мария оскорбительно высказалась о Новосибирске на своей личной странице в социальных сетях. По ее мнению, на это была уважительная причина. Женщина рассказала, что страдает аллергией на пыль, и когда город начали посыпать отсевом, она стала задыхаться.

«И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом», — цитирует женщину НГС.

Мария вступилась и за своего сына, которого оскорбили из-за учебы во Франции. Сибирячка пояснила, то он добился всего сам. Парень поступил в НГУ на программу, предусматривающую получение двойных дипломов. За границу он поступил бесплатно, на общих основаниях, пояснила она.

На данный момент депутаты не публикуют декларации о доходах. Но по итогам за 2020 год заработки Марии были значительно больше — 16 млн рублей в то время, как ее муж получил 685 тыс. рублей.

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