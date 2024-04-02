В Новосибирске сотрудника с синдромом Дауна отгородили ширмой на рабочем месте

Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях, что ее 26-летнего сына с синдромом Дауна отгородили ширмой на рабочем месте. Юноша работает в кинотеатре, руководство заявило, что обвинения беспочвенны.

Подробности приводит ИА Регнум.

Жалоба 52-летней женщины на плохое отношение к сыну появилась в соцсетях 2 апреля. Россиянка поделилась, что юноша с 2019 года работает в кинотеатре, устроился подсобным рабочим. При трудоустройстве ему обеспечили комфортное рабочее место. По словам женщины, с приходом нового руководителя сына стали «отделять от коллектива». При этом его мать утверждает, что он продолжает стараться и выполнять работу качественно.

«На время ремонта, сына отправили на простой, а когда он снова вышел на работу, обнаружил, что его новое рабочее место разместили в углу и отгородили от всех ширмой», — пожаловалась женщина.

9 апреля она намерена идти на прием в Минкультуры и обратилась в прокуратуру. Чиновники аппарата омбудсмена по правам человека региона уже посетили кинотеатр с проверкой.

Руководство сообщило изданию, что ширма не является рабочим местом юноши, временная конструкция числится на балансе и необходима для выделения зоны отдыха сотрудников, конструкция постоянно перемещается. Также он рассказал, что претензий к работе молодого человека нет. По его словам, уполномоченные органы в ходе проверки в рамках жалобы не увидели нарушения трудовых прав.

Ранее актриса Анна Хилькевич вспомнила, как врач на раннем сроке беременности сообщил о синдроме Дауна у ее ребенка. С мужем они приняли решение отказаться от аборта.