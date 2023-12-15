В Новой Зеландии девушка пожаловалась на похмелье и узнала, что больна раком. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание New York Post.

В 2022 году 19-летняя модель заметила у себя странные симптомы после вечеринок с алкоголем. У нее появлялись болячки в носу, сыпь на лице и рвота. Узнав о подобной реакции организма, врачи трижды госпитализировали девушку. Они подозревали, что у нее тромбоз глубоких вен. Ей назначили лечение, однако пациентке не становилось легче.

В конце года модель почувствовала боль в шее. Испугавшись, она вновь обратилась за помощью к врачам. После обследования у нее выявили большую опухоль в груди и рак крови.

Модель тяжело перенесла лечение: она лишилась волос и похудела до 35 кг. Благодаря усилиям врачей девушке удалось спасти жизнь.

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