В Нижнем Тагиле танк врезался в легковушку, которая ехала на красный свет

В Нижнем Тагиле танк врезался в легковой автомобиль, водитель которого пытался проехать на красный свет. В результате машину сильно смяло от столкновения.

О происшествии сообщил сайт Е1.RU.

Инцидент произошел 26 марта на пересечении трассы и танковой дороги. По ней обычно ездит транспорт с Уралвагонзавода.

Водитель автомобиля решил проехать на запрещающий сигнал. В этот момент танк протаранил машину. ДТП создало проблему для остального транспорта – движение на данном участке было затруднено. О состоянии водителя авто ничего неизвестно.

В пресс-службе предприятия рассказали, что танк двигался в сторону испытательного полигона. Для него горел разрешающий сигнал.

Похожее ДТП произошло на перекрестке в 2014 году. Танк также смял легковушку при попытке проехать на красный.

Ранее сообщалось, что мать и дочь ехали с отмененных из-за теракта в «Крокусе» соревнований по чирлидингу и погибли в ДТП.