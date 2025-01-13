В Нижнем Новгороде чиновница уволилась из-за фото в платье с коноплей

Чиновнице из Нижнего Новгорода пришлось уволиться из-за фотографии в платье с коноплей. Об этом 13 января сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, снимок был сделан в августе 2024 года. На нем женщина, на тот момент занимавшая пост заместителя министра образования Нижегородской области, запечатлена рядом с местной жительницей. Одета чиновница при этом в наряд пикантных расцветок — на платье нанесен принт с растением, из которого получают наркотические вещества. Тогда публикация прошла незамеченной, однако спустя какое-то время попала в поле зрения активистов.

«Внимание на принт обратил Telegram-канал общественников, которые занимаются сферой образования. Активисты написали, что „учителей за меньшее увольняют“ и напомнили административное дело жительницы из-за фото с коноплей», — сказано в сообщении.

После шквала критики женщина была вынуждена удалить страницу в социальных сетях, на которую она выложила злополучное изображение. После она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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