Чиновника уличили в измене жене и уволили

В Бразилии чиновника уволили из-за измены жене. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

По информации источника, жена чиновника застала его с любовницей у отеля. Между супругами началась словесная перепалка, во время которой женщина обвинила изменщика в разрушенной жизни.

Ссору супругов снял прохожий, который опубликовал видео в Сети. Конфликт дошел до места работы чиновника. В мэрии определили, что машина, в которой он был с любовницей, принадлежит министерству охраны природы и общественных служб.

«Использование служебных транспортных средств в личных целях категорически запрещено», — заявили в мэрии.

По информации источника, чиновника, изменившего жене, уволили.

Ранее в Китае 52-летняя чиновница сделала любовниками 58 подчиненных и села в тюрьму. Подробности читайте в этой новости.