В Мытищах не приняли в школу семилетнего мальчика, читающего Пушкина наизусть

В Мытищах не приняли в школу русского мальчика, который читает стихи поэта Александра Пушкина наизусть. Причиной назвали незнание русского языка – ребенок не сдал тест.

Семья переехала в Россию из Казахстана по программе переселения соотечественников в конце 2024 года и рассчитывала отдать сына в российскую школу. Однако 9 месяцев он не может попасть на обучение.

В Казахстане семилетний ребенок начал учиться в первом классе и предстояло оформить перевод. Однако в России он был вынужден проходить тест на знание русского языка наравне с детьми иностранцев. Ребенок набрал недостаточное количество баллов.

Обязательная сдача теста для приема в школы детей иностранцев введена в России с 1 апреля. Без знания языка брать в образовательные учреждения запрещено – при этом не учитывается, кто сдает тест: иностранцы или бывшие соотечественники, которые возвращаются на родину.

Как сообщила мама ребенка, школа готова была взять на обучение, но тут вышел тот самый приказ.

«Мы дома говорим только на родном языке, других не знаем даже. Сын читает стихи Пушкина наизусть, песни народные поёт. Я была спокойна и думала, что проблем не возникнет», — сказала женщина ИА Регнум.

В тесте на знание языка можно было допустить одну ошибку. Игнорировать результаты школа не может – за это предусмотрен крупный штраф. Мать ребенка обращается в разные органы и надеется на поддержку.

