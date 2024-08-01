В мозге у россиянина нашли опухоль с волосами, жиром и костями

Врачи удалили из мозга 35-летнего мужчины опухоль с волосами, жиром и костями. Она была найдена после того, как житель пожаловался на сильные головные боли и головокружение. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

По данным источника, после обращения мужчины в больницу, решено было провести МРТ. Результаты дали понять, что в головном мозге у него имеется небольшое образование. Медики сообщили о том, что проведут операцию и удалят опухоль.

Когда врачи вытащили новообразование из черепа, то поняли, что это тератома. Ее размер был 5 на 7 см. Внутри были найдены волосы, фрагменты костей и жира.

«Здесь, в месте соединения спинного и головного мозга, много жизненно важных центров, отвечающих, в том числе, за дыхание, сердцебиение, сознание. Врач мастерски выполнил опасное вмешательство, полностью удалив опухоль», – сообщили в Сургутской травмбольнице.

Специалисты сообщают о том, что подобные опухоли формируются еще внутриутробно и могут дать о себе знать в раннем возрасте.

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