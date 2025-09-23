В Москве зарегистрировали брак самых возрастных молодоженов: сколько лет жениху и невесте

В Москве зарегистрировали брак самой взрослой невесты. Пенсионерка вышла замуж в 91 год. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Информацию о бракосочетании предоставила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Она отметила, что обычно количество союзов в возрасте старше 60 лет невелико. В 2025 году всего зарегистрировали 1,2 тысячи браков возрастных молодоженов.

«В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте – 91 год», - поделилась Уханева.

По словам начальника столичного управления ЗАГС, в возрасте старше 60 лет лишь 2% женщин регистрируют союзы. А вот доля мужчин чуть больше – 3,5%.

Ранее в Саратове мужчина впервые за 33 года посмотрел телевизор и поделился впечатлениями. Оказалось, что он узнавал новости с 1992 года лишь из разговоров на улице и в общественном транспорте.