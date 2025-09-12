«Персонажи странноватые, морды ужасные»: житель Саратова впервые за 33 года посмотрел телевизор

60-летний житель Саратова Насритдин Халимов 33 года жил без телевизора. Сейчас у мужчины появился новый, и он поделился впечатлениями.

С 1992 года, когда у телевизора лопнул кинескоп, Халимов жил в информационном вакууме и узнавал новости из разговоров на улице, в транспорте. В июне волонтеры привезли новую технику в его старую двухкомнатную квартиру.

Мужчина живет один – мама и тетя скончались. Получает пенсию по инвалидности. У него плохое зрение – минус 15, из-за этого трудно обслуживать себя. Он быстро устает и засыпает. Занимается тем, что штопает одежду, переплетает книги. Говорит, что никого из современных политиков не знает. Сейчас у него есть доступ к 60 каналам.

«Так вот, современные мультфильмы оказались неинтересными. Просто плагиат! Старые истории переделали на новый лад. Персонажи странноватые, озвучка другая. Морды ужасные. Мне не нравится. Стало совсем хуже», - поделился впечатлениями Халимов с mk.ru.

Ранее певец Сергей Шнуров признался, что у него с 2006 года нет телевизора.