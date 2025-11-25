В Москве врачи спасли от инсульта 15-летнюю девушку в тяжелом состоянии

В Москве врачи спасли 15-летнюю девушку от инсульта. Она попала в Морозовскую больницу в тяжелом состоянии.

Подробности сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что при госпитализации врачи диагностировали у подростка патологический сосудистый дефект. Опасная аномалия могла привести к разрыву сосуда и развитию инсульта. Потребовалось срочно делать операцию.

Нейрохирурги провели коррекцию сосудистых отклонений. Как сообщили в больнице, современные технологии позволяют проводить такие операции с высокой точностью и минимальными рисками.

Известно, что пациентка в настоящее время идет на поправку.

Ранее солистка группы «Город 312» Ая рассказала, что после инсульта училась не стоять, а правильно дышать.