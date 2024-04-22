В Москве ветеринары спасли корги, который съел смертельную дозу шоколада

В Москве ветеринары Красногвардейской государственной ветклиники спасли полуторагодовалого корги по кличке Тедди, который съел смертельную для собак дозу шоколада.

Как рассказали владельцы животного, он обнаружил и моментально съел более 20 шоколадных батончиков вместе с оберткой.

При этом шоколад является токсичным для собак, а для корги весом девять килограммов съеденная доза могла стать смертельной.

Как рассказала порталу «Москва 24» ветеринарный врач Ксения Грошева, было принято решение вызвать у собаки медикаментозную рвоту. Таким образом удалось быстро избавиться от токсичного вещества в желудке. Кроме того, Тедди поставили капельницу и дали лекарства от отравления.

Питомец оправился от отравления в течение суток, повторный прием корги не потребовался.

Ветеринары предупреждают, что угощать животных шоколадом категорически запрещено, так как содержащееся в какао-бобах вещество теобромин действует на их организм как яд. Например, 100 граммов горького шоколада будет смертельной дозой для собаки весом 14 килограммов. После отравления резко снижается глюкоза в крови, появляются судороги, нарушается работа сердца, в тяжелых случаях – кома и летальный исход. Самочувствие животного зависит от количества съеденного шоколада и скорости оказания ветеринарной помощи.

Ранее пассажирка рейса из Казани в Сочи оставила записку, в которой попросила сотрудников аэропорта не забывать, что ее корги Симба – это «живое существо, а не обычный багаж». В ответ на это работники оставили на той же бумаге свои комментарии, заверив девушку, что с ее корги обращались как со своей собакой.