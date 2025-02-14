«Маяк настоящей любви»: пожилым супругам одновременно провели операции на сердце

Врачи Городской клинической больницы № 12 имени Буянова в Москве помогли пожилой паре из столице. Главе семейства, которому 86 лет, и его 75-летней жене потребовалось провести операцию на сердце. В итоге супругам провели их одновременно, передает пресс-служба медицинского учреждения.

Кардиолог больницы Мария Юняева рассказала, что пенсионеру была выполнена операция по имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора. Теперь же пришло время заменить устройство. Его супруге требовалась установка кардиостимулятора. Она теряла сознание из-за проблем с сердцем.

«За период госпитализации мы видели, насколько трепетно, с заботой и теплом пациенты относились друг к другу… Эта семейная пара стала для нас маяком настоящей верной любви», — заявила врач.

Ранее в Подмосковье врачи пришили руку 89-летнего пациента к животу. Это было необходимо в рамках лечения.