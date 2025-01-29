В Москве «ребенка-героя» с благодарностью от МЧС поймали на сбыте наркотиков

В отношении 19-летнего молодого человека из Москвы, который пять лет назад получил грамоту МЧС и стал победителем конкурса «Дети-Герои», возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и сбыте наркотических веществ. Об этом 29 января со ссылкой на источники сообщает «Регнум».

По данным агентства, вечером 22 января полицейские остановили на улице Митинской подозрительного молодого человека, который упорно и нервно стремился проникнуть в подъезд.

"Поведение молодого человека вызвало подозрения у полицейских, его вещи решили досмотреть. В одном из карманов джинс был обнаружен сверток с наркотическим веществом", — рассказал собеседник агентства.

Задержанным оказался юноша, который в 2019 году отличился спасением двух девочек, провалившихся под лед. Тогда за свой подвиг он получил прозвище «маленький герой». Дома у молодого при обыске были найдены другие улики, свидетельствующие о том, что он имеет отношение к наркобизнесу. Теперь «герою» грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Москве задержали также бывшего стендап-комика, который решил сменить профессию и уйти в закладчики.