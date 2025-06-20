В Москве подростку вызвали скорую из-за съеденного сервелата с кусочками металла

В Москве подростку вызвали скорую после того, как она несколько раз откусила сервелат. Девочка почувствовала вкус металла на зубах.

О случившемся сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Родители рассказали, что купили сервелат в магазине. Вечером дочь съела часть колбасы, после чего взрослые стали промывать желудок ребенку и вызвали медиков.

«Дочь выплюнула это железо, потом я начала резать колбасу дальше и увидела еще такие кусочки металла», - поделилась мама девочки.

Ребенка доставили в Морозовскую больницу, врачи сделали рентген брюшной полости. В животе не увидели инородных тел. Не исключено, что последствий удалось избежать благодаря своевременному промыванию желудка.

Родители ребенка написали в Роспотребнадзор. Врачи передали информацию в полицию.

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