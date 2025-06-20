Достала из морозилки и сразу стала есть: фруктовый лед прилип к губам блогерши до крови

Фруктовый лед прилип к губам блогерши. Лакомство «отошло» после использования теплой воды, но даже с ней из губ пошла кровь.

О необычном случае сообщил Telegram-канал SHOT Проверка.

По информации источника, девушка купила фруктовый лед в магазине, положила в морозилку. Достав, она стала употреблять лакомство, но через пару секунд мороженое прилипло к губам.

Девушка пожаловалась на боль и кровотечение. Мороженое отошло с помощью воды, но без крови не обошлось.

Авторы SHOT Проверки пишут, что губы прилипают ко льду из-за замерзания влаги на поверхности. Из-за отсутствия сальных и потовых желез на губах кожа там очень тонкая и уязвима к воздействию внешних факторов.

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