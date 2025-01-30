В Москве парень нашел миллион рублей в переходе и вернул 88-летнему дедушке
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
В Москве парень нашел в надземном переходе миллион рублей. Он вернул средства хозяину – 88-летнему дедушке. Тот отблагодарил мужчину и отдал 100 тыс.
Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
24 января мужчина заметил пакет в переходе, расположенном в районе Рублевского шоссе. Он пнул пакет, оттуда выпали настоящие пятитысячные купюры.
Мужчина решил отнести деньги в полицию. Правоохранители вычислили владельца. 88-летний мужчина снял деньги в банке и собирался положить их на другой счет. Потерю средств обнаружил только дома и направился в полицию.
Полицейские сообщили, что деньги найдены, и вернули пакет. В нем был ровно миллион. В качестве благодарности дедушка передал мужчине 100 тыс. рублей. Деньги пригодятся – он как раз готовится к свадьбе.
Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила 29-летнего мужчина с рюкзаком, набитым деньгами.