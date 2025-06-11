В Москве мужчину из-за ошибки Т9 оштрафовали за оскорбление женщины

В Москве обиженная женщина обратилась в суд с иском против жителя столицы за то, что тот оскорбил ее, исковеркав фамилию. А фамилия ее — Дэрма.

По сообщению Telegram-канала «Московский Комсомолец», неприятность случилась в чате одного из СНТ, в котором состоят истец и ответчик. Она рассказала суду, что в одном из сообщений мужчина неправильно написал ее фамилию, тем самым оскорбив ее. Можно только догадываться, как именно он ее обозвал, ибо эти детали не уточняются.

В ходе судебного заседания острослов полностью признал свою вину, заявив, что уже принес потерпевшей искренние извинения. Также он настаивал на том, что на самом деле вместо него фамилию потерпевшей исковеркал Т9.

Однако суд не принял во внимание объяснения жителя Москвы и счел их несостоятельными. И, несмотря на возможную ошибку автоисправления в телефоне мужчины, обязал его выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

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