В Москве муж подлил жидкость для очистки труб жене в шампунь и средство для умывания

В Москве мужчина подлил жене в шампунь и средство для умывания жидкость для очистки труб. Известно, что пара находится в процессе развода, но проживает вместе.

О случившемся сообщил Telegram-канал Baza.

18 августа женщина помыла волосы шампунем и обратила внимание на химический запах от волос. Она обнаружила, что средство имеет странный цвет. Женщина попробовала добавить в шампунь жидкость для труб и обнаружила, что такой же цвет получается в результате смешения средств.

Перед сном она как обычно умыла лицо специальным средством, но после этого кожа горела, а лицо стало щипать. По словам женщины, средство для очистки труб было в умывалке тоже. Врачи поставили ей «химическое раздражение конъюнктивы глаза».

Пострадавшая считает, что жидкость для очистки труб подлил муж. Она утверждает, будто супруг и раньше делал подлости. Пока она вынуждена жить с ним в квартире – у пары трое детей. Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что брат певца Владимира Кузьмина заподозрил жену в измене с собственным сыном.