В Москве можно забеременеть от бизнесмена Павла Дурова. Об этом сообщает Ura.ru.

В июле 2024 года Павел заявил, что является отцом более 100 детей. 15 лет назад он стал участником донорской программы и помог бездетным парам из 12 стран мира. Также Дуров уточнил, что в одной из клиник до сих пор хранится его биоматериал. В распоряжение источника попала анкета, которая с большой степенью вероятности принадлежит бизнесмену.

В анкете донора указано, что он — брюнет с европейским типом внешности. По знаку зодиака Весы. Также донор является профессором и доктором филологических наук. Кроме того, в анкете указаны любимые фильмы и книги, которые Дуров называл в недавнем интервью. Также мужчина — вегетарианец и «жаворонок». На момент сдачи биоматериала он работал программистом.

«Биоматериал от этого донора можно использовать только у нас», — сообщили в клинике Москвы.

Ранее клиника Москвы подтвердила, что продает биоматерил Павла Дурова за 35 тысяч. Подробности читайте в этой новости.