Его биоматериал дороже: известно, сколько стоит родить ребенка от Павла Дурова

Клиника в Москве подтвердила, что продает биоматериал бизнесмена, основателя Telegram Павла Дурова, и назвала стоимость. Оказалось, что стать матерью ребенка бизнесмена можно за 35 тыс. рублей.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Сотрудница клиники сообщила, что Дуров - VIP-пациент, его биоматериал дороже остальных.

Доктор юридических наук, эксперт в области медицинского права, профессор Александр Мохов рассказал сайту mk.ru, насколько анонимны личности доноров. По его словам, практика анонимности введена для снижения рисков получения информации о доноре. При этом личность человека может быть как анонимной для клиники, так и неанонимной.

На вопрос, могут ли дети Дурова случайно встретиться или пожениться, профессор заявил, что «конечно». Он отметил, что при близко-родственных связях возрастают риски развития заболевания.

Также Мохов ответил на вопрос о том, могут ли дети позже потребовать наследство от Дурова. Специалист заявил, что донор не имеет права знать, где его дети и сколько их. Права в данном случае на стороне юридических родителей.

Ранее женщина, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, заявила, что знала о его донорстве.