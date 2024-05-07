В Москве косметолог не провела тест на аллергию и чуть не сожгла лицо клиентке молочным пилингом

В Москве женщина отсудила 80 тыс. рублей у косметолога, которая не сделала тест на аллергию перед молочным пилингом и в итоге чуть не сожгла клиентке лицо. После процедуры та была вынуждена уйти на больничный и долго лечилась.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент, связанный с посещением салона красоты, произошел в конце 2022 года. Женщине сделали молочный пилинг за 2250 рублей. Во время процедуры она почувствовала сильное жжение. Дома лицо стало «гореть», возник отек.

Тогда россиянка обратилась к врачу, ей назначили лечение и отправили на больничный. Клиентка обратилась в салон, где делала пилинг. Там вернули деньги за пилинг и возместили стоимость лечения – более 26 тыс. Также салон компенсировал неполученный заработок – 103 тыс.

Потом женщина обратилась с иском в суд, требуя компенсацию морального вреда. Главная претензия была связана с тем, что клиентке не провели тест на аллергию перед пилингом.

Суд счел неудачный пилинг услугой ненадлежащего качества и взыскал с ответчика 50 тыс. компенсации и еще 30 тыс. в качестве возмещения судебных расходов.

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