И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 03 декабря 2024, 16:24
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В Москве хоккеист с кардиостимулятором получил удар в грудь во время игры и едва не погиб

Москвич с кардиостимулятором получил удар при игре в хоккей и едва не погиб.
В Москве хоккеист с кардиостимулятором получил удар в грудь во время игры и едва не погиб

© Freepik

В Москве мужчина с кардиостимулятором получил удар в грудь во время игры в хоккей. В результате у прибора сломался электрод – москвич едва не умер.

Подробности сообщает mk.ru.

По информации источника, полгода назад 58-летнему мужчине установили кардиостимулятор. На днях с головокружением и слабостью его доставили в больницу им. В.В. Вересаева.

Выяснилось, что мужчина вернулся к занятиям хоккеем, а во время игры получил удар в грудь. Дома у него закружилась голова. Москвича доставили в больницу – рентген грудной клетки показал, что у кардиостимулятора сломался электрод.

Мужчину отвезли в операционную, сломанный прибор извлекли, а новый поставили. Угрозы жизни пациенту нет. Спустя два дня его выписали, однако играть в хоккей запретили.

Ранее сообщалось, что 39-летний хоккеист Александр Овечкин сломал ногу во время матча. Он столкнулся с игроком другой команды.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
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