В Москве годовалый мальчик съел яблоко с наклейкой и чуть не умер

В Москве ребенок съел яблоко с наклейкой и чуть не умер. Малыш стал задыхаться и экстренно был доставлен в детскую больницу.

О случившемся сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Проглотившему наклейку в виде звездочки ребенку один год. Инородный предмет нашли при гастроскопии.

Медики извлекли ее щипцами. На следующий день малыша выписали. Самочувствие ребенка хорошее. Его родных предупредили о безопасности в таких случаях.

Ранее врач-эндоскопист Леонид Ким рассказал сайту «Страсти», что чаще инородные предметы проглатывают дети в возрасте от 1 до 3 лет. В поле зрения малышей попадают монеты, игрушки и мелкие детали, батарейки, магниты. При этом симптомов наличия инородного тела в желудке может не быть, хотя преимущественно наблюдаются боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита, плаксивость, кашель, одышка.