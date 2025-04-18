Врач-эндоскопист Ким объяснил, как понять, что ребенок проглотил инородное тело

Дети любят исследовать мир, и порой это желание заходит настолько далеко, что в их желудке оказываются вещи, которые не должны там быть – магниты, батарейки, монетки и многое другое. Врач-эндоскопист, хирург Леонид Ким рассказал сайту «Страсти», что делать, если ваш ребенок проглотил инородный предмет.

Врач объяснил, что дети в возрасте от полугода до шести лет находятся в стадии активного изучения окружающего мира. В этот период они могут схватить и попробовать на вкус практически все, что попадется под руку. Наиболее уязвимым является возраст от 1 года до 3 лет, когда они начинают активно ползать и ходить, что увеличивает вероятность случайного проглатывания, заключил хирург.

По типу инородных тел врач выделяет несколько категорий: