Врач-эндоскопист Ким объяснил, как понять, что ребенок проглотил инородное тело
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Дети любят исследовать мир, и порой это желание заходит настолько далеко, что в их желудке оказываются вещи, которые не должны там быть – магниты, батарейки, монетки и многое другое. Врач-эндоскопист, хирург Леонид Ким рассказал сайту «Страсти», что делать, если ваш ребенок проглотил инородный предмет.
Врач объяснил, что дети в возрасте от полугода до шести лет находятся в стадии активного изучения окружающего мира. В этот период они могут схватить и попробовать на вкус практически все, что попадется под руку. Наиболее уязвимым является возраст от 1 года до 3 лет, когда они начинают активно ползать и ходить, что увеличивает вероятность случайного проглатывания, заключил хирург.
По типу инородных тел врач выделяет несколько категорий:
- Монеты: часто проглатываются детьми в силу своей формы и доступности. Большинство монет безвредны и проходят через ЖКТ без проблем, однако, если возраст ребенка мал, монета может застрять в пищеводе или желудке у ребенка, вызывая неприятные симптомы, о которых будет написано дальше.
- Игрушки и мелкие детали: небольшие игрушки и детали конструктора также могут застрять в желудочно-кишечном тракте, вызывая обструкцию.
- Батарейки и магниты (более 2 штук): наиболее опасные инородные тела. Проглатывание батареек может привести к тяжелым химическим ожогам и перфорациям, особенно в случае щелочных батарей. А при попадании 2х и более магнитов – могут возникнуть пролежни, отсроченные перфорации и могут сформироваться межорганные свищи (отверстие между кишкой и желудком, например, если один магнит в желудке, а второй был проглочен раньше и дошел до кишки).
«Симптомы наличия инородного тела в желудке могут варьироваться от отсутствия признаков (до момента развития осложнений) до выраженного дискомфорта. Наиболее распространенные симптомы включают: боль в животе, тошноту и рвоту, потерю аппетита, изменение поведения (плаксивость, капризность). У детей часто возникает и респираторный синдром (кашель, одышка, слюнотечение, ложный круп)».
Леонид Ким
Врач-эндоскопист
Эндоскопист заключил: при подозрении на наличие инородного тела необходимо незамедлительно обратиться к врачу, не стоит самостоятельно пытаться извлечь инородное тело, если оно не угрожает жизни ребенка!
«Лечение зависит от размера, типа и местоположения инородного тела. В большинстве случаев, небольшие инородные тела могут пройти самостоятельно. Однако, при наличии потенциально опасных объектов, таких как батарейки и магниты, требуется срочное извлечение с помощью эндоскопа».
Леонид Ким
Врач-эндоскопист