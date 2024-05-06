В Москве дрессировщица пытается пристроить 15 собак, которых сокращают из цирка в связи с закрытием номера
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В Москве 15 собак из цирка-шапито «Радуга» могут стать бездомными. Об этом Газете.Ru рассказала дрессировщица Таисия.
По ее словам, в цирке планируют закрыть номер с участием 15 собак. Причина закрытия неизвестна.
«Несколько дней назад мне позвонили из отдела кадров, сказали, что номер на сокращении», - рассказала Таисия.
По ее словам, номеру, о котором идет речь, больше 60 лет. Примерно через два месяца сотрудникам, которые смотрят за цирковыми животными, могут предложить другую работу, а собак придется пристраивать.
«Сейчас у меня на руках остается 15 собак, две из которых очень старенькие, остальным приблизительно до 10 лет», - сообщила Таисия.
Несколько животных она планирует забрать домой, но не всех. У артистки нет ни загородного дома, ни дачи, чтобы их содержать.
Каких-либо объяснений со стороны руководства Таисия получить не может – генеральный директор компании находится в командировке. Отдел кадров дал два месяца на «пристройство людей».
«Судьба животных, я так понимаю, не очень беспокоит компанию», - пожаловалась дрессировщица.
В поисках новых хозяев для собак Таисия обратилась к волонтерам. Она признается, что пристроить животных «сложно и не так быстро».
Сайт «Страсти» спросил у адвоката, основателя онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдара Мухаметзянова, что произойдет, если хвостатые цирковые артисты окажутся на улице.
«С 1 января 2020 года законодатели предусмотрели для цирковых животных пожизненное содержание, которое должны обеспечить его владельцы — в данном случае цирк, где «служила» собака. Просто выкинуть животное на улицу теперь нельзя, об этом свидетельствует статья 15 ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Нарушителям закона грозит ответственность по статье 8.53 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей для юридических лиц».