В Москве дрессировщица пытается пристроить 15 собак, которых сокращают из цирка в связи с закрытием номера

В Москве 15 собак из цирка-шапито «Радуга» могут стать бездомными. Об этом Газете.Ru рассказала дрессировщица Таисия.

По ее словам, в цирке планируют закрыть номер с участием 15 собак. Причина закрытия неизвестна.

«Несколько дней назад мне позвонили из отдела кадров, сказали, что номер на сокращении», - рассказала Таисия.

По ее словам, номеру, о котором идет речь, больше 60 лет. Примерно через два месяца сотрудникам, которые смотрят за цирковыми животными, могут предложить другую работу, а собак придется пристраивать.

«Сейчас у меня на руках остается 15 собак, две из которых очень старенькие, остальным приблизительно до 10 лет», - сообщила Таисия.

Несколько животных она планирует забрать домой, но не всех. У артистки нет ни загородного дома, ни дачи, чтобы их содержать.

Каких-либо объяснений со стороны руководства Таисия получить не может – генеральный директор компании находится в командировке. Отдел кадров дал два месяца на «пристройство людей».

«Судьба животных, я так понимаю, не очень беспокоит компанию», - пожаловалась дрессировщица.

В поисках новых хозяев для собак Таисия обратилась к волонтерам. Она признается, что пристроить животных «сложно и не так быстро».

Сайт «Страсти» спросил у адвоката, основателя онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдара Мухаметзянова, что произойдет, если хвостатые цирковые артисты окажутся на улице.