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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 23 апреля 2024, 18:34
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В Москве для госпитализации 300-килограммовой женщины вызвали сотрудников МЧС

В Москве для госпитализации 300-килограммовой женщины вызвали сотрудников МЧС

© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News

В Москве 300-килограммовой женщине потребовалась помощь врачей, но доставить ее до машины из квартиры оказалось невозможно из-за узких проемов. На место вызвали сотрудников МЧС.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Скорая приехала к 54-летней женщине, которая проживает в Тимирязевском районе Москвы. Предварительно, у нее случился сердечный приступ.

Как пишет Telegram-канал Baza, она живет на 4 этаже дома на улице Вучетича. Два месяца жительница не встает с кровати, она не может передвигаться.

Несколько дней назад в Москве умер 300-килограммовый мужчина, для госпитализации которого на окнах отпиливали решетки. Он страдал диабетом, имел проблемы с сердцем. Мужчина попал в больницу 11 апреля, 17 числа стало известно о смерти.

Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
женщина
больница
МЧС