В Москве для госпитализации 300-килограммовой женщины вызвали сотрудников МЧС

В Москве 300-килограммовой женщине потребовалась помощь врачей, но доставить ее до машины из квартиры оказалось невозможно из-за узких проемов. На место вызвали сотрудников МЧС.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Скорая приехала к 54-летней женщине, которая проживает в Тимирязевском районе Москвы. Предварительно, у нее случился сердечный приступ.

Как пишет Telegram-канал Baza, она живет на 4 этаже дома на улице Вучетича. Два месяца жительница не встает с кровати, она не может передвигаться.

Несколько дней назад в Москве умер 300-килограммовый мужчина, для госпитализации которого на окнах отпиливали решетки. Он страдал диабетом, имел проблемы с сердцем. Мужчина попал в больницу 11 апреля, 17 числа стало известно о смерти.