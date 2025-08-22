В Москве 88-летняя женщина потеряла 2 млн, мечтая стать брокером на криптобирже

В Москве 88-летняя женщина лишилась 2 млн рублей, мечтая стать брокером на криптобирже. Пенсионерка обратилась в полицию.

О происшествии сообщает Telegram-канал Москвач. Новости Москвы.

По информации источника, пенсионерка нашла объявление в интернете и написала работодателю. Тот предложил скачать приложение, где будет отображаться прибыль от торговли криптовалютой.

Через неделю на счету женщины появилась сумма, эквивалентная 10 млн. Тогда мужчина предложил оплатить комиссию в 1,9 млн.

Женщина так и сделала – перевела деньги на указанный им счет. Однако 10 млн бабушка не получила и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали четверых безработных, которые похитили 18-летнего криптомиллионера. Мужчину вывезли за город, отобрали криптокошелек, телефон и наличные.