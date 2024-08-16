В Московском зоопарке надеются, что у панды Катюши появится брат или сестра. Об этом сообщает «Москва 24».

Известно, что все панды в мире принадлежат Китаю. Часть из них страна отдает в зоопарки в аренду. Спустя какое-то время панды должны возвращаться на родину.

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин рассказал, что руководство Московского зоопарка надеется на продолжение рода у панд Жуи и Диндин, чтобы у Катюши появились сестра или брат.

«К сожалению, действительно существует традиция возвращения панд в Китай. Как дальше сложится ситуация, мне прогнозировать сложно. Надеюсь, что папа и мама подумают о том, чтобы и в дальнейшем радовать москвичей, и у нас появится брат или сестра Катюши», — рассказал он.

24 и 25 августа москвичи отметят день рождения панды Катюши — ей исполнится год.

Ранее мы писали о том, что панда Катюша сбежала из вольера в Московском зоопарке.