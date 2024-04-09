Панда Катюша сбежала из вольера в Московском зоопарке

В Московском зоопарке из вольера сбежала панда Катюша. Директор учреждения Светлана Акулова рассказала об этом в своем Telegram-канале и опубликовала видео побега.

Как оказалось, Катюша решила похулиганить и сбежала из вольера. К счастью, звезду зоопарка удалось быстро поймать. Это произошло 9 апреля. Маленькая панда подвинула поилку и пробралась через проем. В итоге она не ушла далеко, а, может, и не захотела.

«Очень умная деваха растет. Настоящая Катерина», — высказалась о поступке панды директор зоопарка.

После побега Катюша стала толкать стул, а после обратила внимание на съемочную группу. Им тоже чуть не досталось.

Напомним, что панду недавно стали выпускать во взрослый вольер, где она проводит время с мамой. Все желающие могут полюбоваться Катюшей после ожидания, когда малышка находилась в отдельном помещении. Именно там прошли роды панды и детство животного. Со временем Катюша подросла, а сейчас уже весит 18 кг.

СМИ отмечают, что через несколько лет она, вероятно, уедет в Китай, так как все панды в мире являются достоянием этой страны. Там же, скорее всего, ей найдут жениха. Пока нет информации, в какой зоопарк или питомник переедет Катюша.

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