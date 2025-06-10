Опубликовано 10 июня 2025, 15:171 мин.
В квартире склад ворованного транспорта: россиянка на Mazda СХ-7 серийно похищала детские самокаты и велосипеды
34-летнюю жительницу Чебоксар обвинили в краже 10 велосипедов и 17 самокатов.
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В Чебоксарах у женщины обнаружили в квартире 10 велосипедов и 17 самокатов. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Об этом сообщает УМВД России по Чебоксарам.
4 июня в полицию обратилась 46-летняя жительница, которая оставила велосипед у образовательного учреждения и лишилась транспортного средства. Полиция установила, что оставленную вещь погрузили в Mazda СХ-7 женщина. Полицейские пришли к автоледи в квартиру, там был обнаружен разыскиваемый велосипед.
Женщина заявила правоохранителям, что покупала средства передвижения с рук на улицах. Все транспортные средства изъяли, их вернут законным владельцам.
Ранее актер Александр Панкратов-Черный сообщил об украденной крыше на своей даче.