Носила кольцо больше 20 лет: в Подмосковье у 60-летней женщины перстень врос в палец

В Подмосковье у 60-летней женщины перстень врос в палец. Она носила любимое украшение больше 20 лет – снять его помогали спасатели.

Подробности сообщает mk.ru.

Как пишет издание, необычный случай произошел в Богородском городском округе. Пенсионерка пыталась снять кольцо, но не смогла, не помогало даже мыло. Перстень вошел в мягкие ткани, палец опух, носить вещь было все больнее.

Пенсионерка обратилась к врачам, те вызвали спасателей. Они распилили украшение – в процессе металл периодически остужали в холодной воде. После снятия кольца медики оказали пациентке помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина зацепилась обручальным кольцом во время домашних дел, дернула руку и лишилась нескольких фаланг. Ей потребовалась четырехчасовая операция.