В Красноярском крае 14-летний школьник загорелся на шашлыках и попал в реанимацию

В Красноярском крае 14-летний школьник загорелся, когда жарил шашлыки с сестрой. Восьмиклассник попал в реанимацию – у него ожоги тела II и III степени.

О происшествии сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Происшествие случилось в селе Богучаны. Мальчик приехал на праздники к старшей сестре. Вместе они пошли жарить шашлык во дворе частного дома.

Известно, что девушка поливала уголь, а брат поджигал. В какой-то момент бутылка вспыхнула и вылетела из рук, облила мальчика. У него был в руках огонь, поэтому школьник загорелся.

Ребенка доставили в реанимацию районной больницы. У него ожоги 35% поверхности тела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двое друзей загорелись, когда жарили шашлыки в парке. Инцидент произошел, когда один из них подлил средство для розжига. Мужчина стоял слишком близко к костру, из-за чего загорелась одежда. Друг пытался потушить его, но тоже загорелся. В итоге оба приятеля попали в больницу.