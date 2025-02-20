В Краснодаре пятилетний мальчик по имени Космос победил в конкурсе красоты

В Краснодаре пятилетний мальчик победил в конкурсе красоты. Ребенок по имени Космос завоевал два титула: «Красавец Краснодарского края» и «Топ-модельмен Краснодарского края».

Для мальчика это был первый выход на сцену. Требовалось пройти три этапа. Жюри покорил образ рэпера, в котором ребенок предстал на одном из этапов.

«Справился с заданием он на отлично, абсолютно не боялся, на сцене держался уверенно», - рассказала Kp.ru мама ребенка.

Космос продолжит участие в конкурсе и в августе примет участие в международном этапе, который состоится в Сочи.

В 2024 году мама Космоса получила титул «Мировая Fashion-модель». Теперь она мечтает, чтобы ее сын победил в международном конкурсе, а потом принял участие на соревнованиях в Китае.

Ранее сообщалось, что 25-летний актер из сериала «Содержанки» выиграл конкурс красоты в Перу.