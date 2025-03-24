В Китае женщина отомстила управляющей компании с помощью 6 тыс. мелких монет

Жительница Китая по фамилии Пи решила отомстить жилищной компании, которая отключила ей электричество, необычным образом. Женщина оплатила задолженность за коммунальные услуги мелкими монетами.

Как пишет PEOPLETALK, Пи обналичила в банке 650 юаней — в общей сложности у нее на руках оказалось 6 тыс. монет. При этом она предусмотрительно разорвала квитанцию, в которую были завернуты деньги, чтобы служащим пришлось пересчитывать их вручную.

«Сначала персонал отказался принимать платеж, потребовав размена, но женщина отказалась и пригрозила полицией. В итоге деньги пересчитывали три часа. По словам Пи, после оплаты платы электроснабжение в ее квартире было возобновлено», — приводит издание подробности мести.

По словам Пи, на управляющую компанию жаловались многие ее соседи. Они предпринимали такие же меры, чтобы заставить чиновников работать качественно.

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