«Вылезти сложно»: эксперт по выживанию рассказал, как уцелеть в лавине

24 февраля в Сочи трое туристов попали под лавину — они катались за пределами оборудованных трасс на курорте «Роза хутор». Двое из них смогли установить связь с МЧС, но их товарища, как они рассказывают, просто «унесло снегом». О том, как избежать таких ситуаций и уцелеть в стихийном бедствии, в беседе с сайтом «Страсти» рассказал эксперт по выживанию.

По его словам, первостепенную роль в горном времяпрепровождении играет выбор места — многие локации являются лавиноопасными, и этот фактор необходимо учитывать при планировании маршрутов.

«Во-первых, для того, чтобы вылезти из лавины, не надо туда попадать. Для этого нужно пройти специальную подготовку по действиям в лавиноопасной зоне, иметь бипер нормальный, работающий, и понимать, что вы творите. Соответственно, при признаках угрозы схода лавины не лезть туда, куда не следует, чтобы потом не пытаться оттуда вылезти. Это главное, основное», — заявил специалист.

Также туристы могут использовать специальное снаряжение, созданное как раз на случай подобной опасности.

«Если вдруг по какой-то причине вы туда попали, то есть много разных способов. Например, специальные рюкзаки. Если его лыжник надевает, в нем находится подушка, типа подушки безопасности в автомобиле, и баллон с сжатым воздухом. Если лыжник попадает в лавину, он дергает чеку, активирует рюкзак, рюкзак раздувается и становится таким большим шаром и как бы выталкивает лыжника на поверхность, либо создает воздушный карман», — поделился наш собеседник.

Также, отмечает он, критически важно постараться выбраться из лавины до того, как она остановится — потому что потом это может оказаться невозможным.

«Cоветуют совершать плавательные движения. Если вы все-таки попали в лавину, то пытаться из нее выплыть, пока она движется, потому что как только движение останавливается, кинетическая энергия переходит в потенциальную и лавина затвердевает, как бетон. Поэтому самостоятельно вылезти достаточно сложно», — указал эксперт.

По его мнению, под сход снега зачастую попадают непрофессионалы, которые пренебрегают техникой безопасности и выбирают для катания непроверенные места и не подходят с должным вниманием к экипировке.

«Кататься нужно всегда в шлеме, всегда. Я похоронил уже одного своего знакомого, который попал в лавину. Его откопали очень быстро. Лавина была маленькая, но пока он летел, на пути встретился камень, и этот камень пришелся ему в голову. Поэтому молодой, здоровый, умный, красивый молодой человек больше не живет. Был бы шлем — жил бы дальше», — поделился наш собеседник трагической историей из собственной жизни.

Он подчеркивает: понять, является ли выбранный маршрут лавиноопасным, вполне возможно. Для этого необходимо пройти специальные курсы, на которых инструкторы рассказывают о признаках подобных мест.

Ранее мы писали о том, что 26-летняя участница Олимпиады-2022 погибла в Альпах из-за схода лавины.