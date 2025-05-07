В ХМАО сотрудник вылил зеленку на профсоюзного лидера за отказ вешать фото деда
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В ХМАО сотрудник вылил зеленку на профсоюзного лидера за то, что тот отказался вешать на корпоративный стенд фото его деда-ветерана. На него написали заявление в полицию.
Об инциденте сообщает Ura.ru.
Сотрудник устроил скандал в офисе компании.
«Взял зеленку и зашел к нему в кабинет», - рассказал изданию инициатор конфликта.
Начальник объяснял, что мужчина не является членом профсоюза. Однако тот отметил, что фото деда-ветерана есть даже на стене памяти в Волгограде.
«А тут какой-то начальник профкома решил, что он недостоин», — сообщил сотрудник.
После случившегося он ушел на больничный. Говорит, что готов к любым последствиям, даже увольнению.
На него написали заявление в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли дать оперативный комментарий по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае судили приемных родителей, которые лили приемной дочери зеленку на голову.