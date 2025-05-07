В ХМАО сотрудник вылил зеленку на профсоюзного лидера за отказ вешать фото деда

В ХМАО сотрудник вылил зеленку на профсоюзного лидера за то, что тот отказался вешать на корпоративный стенд фото его деда-ветерана. На него написали заявление в полицию.

Об инциденте сообщает Ura.ru.

Сотрудник устроил скандал в офисе компании.

«Взял зеленку и зашел к нему в кабинет», - рассказал изданию инициатор конфликта.

Начальник объяснял, что мужчина не является членом профсоюза. Однако тот отметил, что фото деда-ветерана есть даже на стене памяти в Волгограде.

«А тут какой-то начальник профкома решил, что он недостоин», — сообщил сотрудник.

После случившегося он ушел на больничный. Говорит, что готов к любым последствиям, даже увольнению.

На него написали заявление в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли дать оперативный комментарий по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае судили приемных родителей, которые лили приемной дочери зеленку на голову.