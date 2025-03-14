В Кении автомобиль из кортежа президента Уильяма Руто насмерть сбил иностранца

В Кении кортеж президента Уильяма Руто насмерть сбил иностранца. Очевидцы утверждают, что после наезда на пешехода он не остановился.

О происшествии сообщает aif.ru.

Оно случилось недалеко от столицы – Найроби. Иностранный гражданин пытался пересечь оживленную трассу, но в этот момент его сбила машина из кортежа Руто.

Свидетели пытались оказать пострадавшему помощь, но несмотря на все усилия, мужчина умер до приезда скорой. Тело направили в морг в Найроби.

Ранее сообщалось, что певец Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. Артист не остановился перед «зеброй» и наехал на 61-летнюю пенсионерку. Женщина получила травмы, ее госпитализировали. Пострадавшая сняла машину Буйнова на видео. Сам певец прятался в автомобиле и не подходил к пенсионерке.