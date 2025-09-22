Умерший по документам коммерсант из Краснодара поздравил дочь из Парижа

Коммерсант из Краснодара, который по документам значится умершим, поздравил дочь со свадьбой. Он записал голосовое сообщение из Парижа.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, бизнесмен обманул партнеров на 100 млн, обещая установить голландские теплицы. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело, однако он умер. Семья предоставила свидетельство о смерти.

Однако на свадьбу дочери пришло голосовое сообщение от отца. Ведущий так представил поздравление: «Папа нашей невесты сейчас за границей, в Париже. И сейчас от папы специальное поздравление. Он прислал голосовое сообщение».

В нем мужчина обратился к зятю и произнес: «Я полностью уверен в тебе и со спокойным сердцем доверяю тебе свою единственную дочь».

Как пишет 112, возбуждено еще одно уголовное дело по факту подделки документов. Старое дело также возобновлено.

