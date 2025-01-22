В Казани допросили и отпустили остеопата, на приеме у которого умер ребенок

В Казани допросили и отпустили остеопата, на приеме у которого умер годовалый мальчик. В настоящее время экспертиза выясняет, были ли у малыша переломы – родители утверждают, что специалист массировала его даже после потери сознания.

О допросе сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у ребенка были проблемы со здоровьем. Родители малыша узнали об остеопате, которая вела прием в медцентре в Казани, и решили обратиться к ней. Доктор продвигала идею, что приезжать надо только тем, кто верит в исцеление. Родители купили курс процедур.

В день смерти ребенок несколько часов находился в медцентре, с ним проводили разные манипуляции. В итоге мальчик умер до приезда скорой.

Клиника, работавшая с 2005 года, сейчас закрыта. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее отец мальчика рассказывал, что остеопат издевалась над ребенком и не давала вызвать скорую.