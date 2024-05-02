В Карелии женщину с инсультом госпитализировали на поезде из-за отсутствия автодороги

В селе Шуерецкое Республики Карелия женщину госпитализировали на квадроцикле и поезде. К населенному пункту нет ни одной автомобильной дороги.

Об этом сообщает «Подъем».

Село расположено в Беломорском районе. 1 мая жительнице Шуерецкого стало плохо – ее соседка, ранее работавшая медсестрой, определила инсульт, вызвала скорую.

Однако машина не смогла проехать – к поезду женщину везли на квадроцикле. Как рассказала фельдшер Вероника Тихонова, к прицепу для квадроцикла положили матрас, а сверху – пациентку. Даже на таком транспорте они с трудом проехали к поезду.

«Я села вместе с водителем на квадроцикл, а водитель бежал вслед за нами и ещё толкал периодически этот квадроцикл», - поделилась фельдшер.

В поезде разрешили положить женщину на пол. При этом электровоз ходит по расписанию – медикам требовалось успеть вернуться обратно в тот же день, иначе следующий рейс был только утром.

Тихонова рассказала, что 20 лет назад в селе проживали около 6 тысяч человек, но сейчас – в пределах 50. Когда-то там была дорога, но потом мост разрушился и его не восстановили. Также в селе есть магазин с продуктами.

Женщина обратилась в Минздрав республики, указав на проблему транспортной недоступности села.

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