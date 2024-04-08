Это было сделано для безопасности: в администрации объяснили наличие скрытой камеры в школьном туалете

В поселке Миасский Челябинской области продолжает греметь история с обнаружением скрытой камеры в школьном туалете. Записывающее устройство нашли девятиклассницы. В администрации объяснили, в связи с чем были приняты такие меры, передает mk.ru.

Школьницы, нашедшие замаскированный смартфон, попытались его достать, но им помешал сотрудник учебного учреждения, который отслеживал запись. После директор отчитал девочек за знание закона и даже пригрозил им разными санкциями.

В региональном министерстве образования отреагировали на ситуацию и заявили, что съемка могла осуществляться в целях безопасности. От педагога, который организовал все это, была потребована объяснительная.

По мнению некоторых местных жителей, чьи дети ходят в эту школу, видеосъемка велась для отслеживания учениц, которые курят в туалетах вейпы. Старшеклассники якобы могут запираться в помещении и не пускать туда младших, которым в итоге приходится бегать по нужде в кусты.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске третьеклассницы не хотят ходить в школу из-за нападений в туалете. Местный хулиган терроризирует учеников вот уже на протяжении нескольких лет.