В Иркутске женщина споткнулась с горячим чайником и убила приятеля

В Иркутске состоялся суд на 52-летней женщиной, которая весной этого года споткнулась с горячим чайником и убила приятеля. Мужчина получил 70% ожогов тела и скончался на месте.

Подробности сообщает Kp.ru.

Суд назначил россиянке год ограничения свободы, а также определил компенсацию морального и материального вреда, которую она выплатит дочери погибшего. Размер компенсации составил более 200 тыс. рублей.

Напомним, 18 марта женщина выпивала с приятелем в сторожке. Потом она взяла чайник, но споткнулась о ноги спящего мужчины и окатила его кипятком. 59-летний приятель умер от сильных ожогов. Его тело нашли на следующий день сотрудники предприятия. Женщина же в день происшествия не стала оказывать помощь, а, испугавшись, уехала.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии девятимесячный ребенок получил ожоги из-за телефона. Устройство, лежащее на кровати рядом, заискрилось и начало гореть. Искры попали на штаны ребенку.