В Ираке впервые 9-летняя девочка вышла замуж за 35-летнего мужчину

В Ираке 9-летняя девочка вышла замуж. Это первый такой случай в стране после снижения возраста согласия с 18 до 9 лет.

О свадьбе сообщает StarHit.

Издание отмечает, что женихом стал 35-летний мужчина, и приводит кадры со свадьбы. На видео девочка и ее избранник одеты в праздничные костюмы, мужчина аккуратно придерживает ее. Видно, что девочка немного испугана происходящим.

Отмечается, что осенью 2024 года в стране одобрили новый закон. Власти Ирака уверены, что с помощью снижения возраста согласия для девочек защитят молодых людей от аморальных отношений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении сирийца. 29-летний мужчина женился на 14-летней девочке в Алеппо. Затем супруги переехали в Россию, ждут второго ребенка. Однако здесь заинтересовались неприемлемым по российским законам случаем.