В Гонконге 58-летняя жена актера Чак-Фанг Вонга родила дочь после ЭКО

В Гонконге жена актера Чак-Фанг Вонга родила дочь после ЭКО. Это второй ребенок в семье.

Подробности сообщает SCMP.

Беременность Чан Лай-Лай привлекла внимание всего города. Дочь пары появилась на свет 22 августа.

Вонг присутствовал на родах и перерезал пуповину. Он поприветствовал младенца и показал шестилетней дочери. Соответствующий ролик из родильной палаты появился в соцсетях в минувшие выходные.

Известно, что жена актера прибегла к помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Несмотря на возраст, роды прошли благополучно.

Ранее сообщалось, что в Британии 29-летняя женщина родила в туалете футбольного стадиона. Девушка призналась, что не знала о беременности.